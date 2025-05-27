МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что конкурс «Это у нас семейное» получился, о чем говорит большое число участников.
«Вот, например, конкурс “Это у нас семейное” получился… Сотни тысяч людей, 600 тысяч… это же о чем-то говорит, правда? Получился», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Конкурс, о котором идет речь, стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 регионов РФ, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку получить возможности для развития независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос.