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Путин поздравил АНО «Россия — страна возможностей» с годовщиной основания

Путин поздравил платформу «Россия — страна возможностей» с семилетием.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил АНО «Россия — страна возможностей» с семилетием со дня основания и назвал этот проект масштабным и интересным.

«Семь лет исполняется нашей программе “Россия — страна возможностей”. Проект получился интересный, большой, масштабный. И прежде всего хочу поздравить с этой датой членов наблюдательного совета и всю большую дружную команду платформы “Россия — страна возможностей”, всех ее участников. Знаю, что здесь сегодня не только члены наблюдательного совета, но и победители различных конкурсов», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета организации.

Кроме того, президент в начале встречи поблагодарил присутствующих на заседании за участие в совместной работе над проектом и поздравил с результатами.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал» и многие другие. Главным проектом платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс управленцев «Лидеры России».