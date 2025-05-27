Путин поздравил АНО «Россия — страна возможностей» с годовщиной основания

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал» и многие другие. Главным проектом платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс управленцев «Лидеры России».