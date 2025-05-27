Граждан Молдовы предупреждают про новые правила въезда в Россию.
С 30 июня 2025 года для въезда в Россию гражданам стран с безвизовым режимом потребуется QR-код из приложения «Госуслуги RuID».
Что нужно для въезда?
— Установить приложение «Госуслуги RuID» и создать личный кабинет.
— Заполнить анкету не позднее чем за 72 часа до въезда (или за 4 часа в экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника).
— Получить QR-код для прохождения пограничного контроля.
— Сдать биометрию (фото и отпечатки пальцев) на границе.
Это не касается детей в возрасте до 6 лет — сообщает t.me/wtfmoldova.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Перед выборами репрессии в Молдове крепчают: Что стоит за политическим преследованием башкана Гагаузии Евгении Гуцул.
Сегодня исполняется ровно год, как прошло первое заседание по политическому делу башкана Гагаузии (далее…).
Премьер Молдовы заклеймил руководителей Приднестровья, назвав их преступниками: «Речан взял на себя роль крутого брутала, который хочет быть круче варёного яйца и радикальнее Санду, которая ведёт себя осторожнее» — мнение политика из Левобережья.
О какой такой реинтеграции Левобережья можно говорить, если даже в высших кругах Молдовы считают что в руководстве Приднестровья окопались «преступники»? (далее…).
Односельчанка Майи Санду через адвоката потребовала в суде проведение психиатрической экспертизы президента Молдовы: «Патологическая лживость и агрессивное поведение».
Адвокат односельчанки Майи Санду, на которую президент подала в суд за клевету, потребовал в суде проведение психиатрической экспертизы главы государства (далее…).