На предприятии в Ростовской области от 44 быков получили 5 тонн молока

Одну из площадок в Ростовской области поймали на махинациях с коровьим молоком. Тайное стало явным после проверки электронных документов, рассказали в управлении Россельхознадзора.
Выяснилось, что с сентября 2024 по апрель 2025 года площадка оформила 71 документ на удой молока общим объемом 5,7 тонны. При этом нарушитель по документации имел в собственности только 44 быка, а коров у него не было вовсе.
Информацию уже направили в управление ветеринарии Ростовской области, также было выдано предписание об устранении ситуации. Исполнение требования взяли на контроль.
Добавим, всего с 1 января по 23 мая 2025 года представители управления Россельхознадзора по итогам проверок завели шесть административных дел (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ).
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