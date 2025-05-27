Тольяттинской «Ладе» интересен 24-летний нападающий «Авангарда» Д. Башкиров

24-летний Данил Башкиров выходил на лед в минувшем сезоне 52 раза. 18 — в составе магнитогорского «Металлурга» и 35 — в форме омичей. Забросил семь шайб и отдал четыре голевые передачи. Также выступал за уфимский «Салават Юлаев».