Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тольяттинской «Ладе» интересен 24-летний нападающий «Авангарда» Д. Башкиров

О возможной сделке между «автозаводцами» и «ястребами» сообщает журналист Михаил Зислис.

О возможной сделке между «автозаводцами» и «ястребами» сообщает журналист Михаил Зислис.

24-летний Данил Башкиров выходил на лед в минувшем сезоне 52 раза. 18 — в составе магнитогорского «Металлурга» и 35 — в форме омичей. Забросил семь шайб и отдал четыре голевые передачи. Также выступал за уфимский «Салават Юлаев».

Зислис пишет, что молодой форвард интересен тольяттинскому клубу. Уточняет: команды уже якобы ведут переговоры.

Недавно писали, что Архип Неколенко может перебраться из «Лады» в новосибирскую «Сибирь». Ранее в ходе пресс-конференции с новым руководством волжан прозвучала информация о его уходе из местного коллектива.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!