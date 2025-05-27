Тольяттинской «Ладе» интересен 24-летний нападающий «Авангарда» Д. Башкиров

О возможной сделке между «автозаводцами» и «ястребами» сообщает журналист Михаил Зислис.
24-летний Данил Башкиров выходил на лед в минувшем сезоне 52 раза. 18 — в составе магнитогорского «Металлурга» и 35 — в форме омичей. Забросил семь шайб и отдал четыре голевые передачи. Также выступал за уфимский «Салават Юлаев».
Зислис пишет, что молодой форвард интересен тольяттинскому клубу. Уточняет: команды уже якобы ведут переговоры.
Недавно писали, что Архип Неколенко может перебраться из «Лады» в новосибирскую «Сибирь». Ранее в ходе пресс-конференции с новым руководством волжан прозвучала информация о его уходе из местного коллектива.
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