Путин заявил о важности создания условий для самореализации участников СВО

«Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции — сама по себе задача чрезвычайно важная. Ну, абсолютно. Мы и в администрации президента, и в правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем», — сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».