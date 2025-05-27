В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин

«Хочу подчеркнуть, что многие коллеги, единомышленники из-за рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе. Более того, они даже и говорят об этом, что видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете. Ну и не секрет, что мы видим, что во многих странах эти идеи подхватываются теми людьми, которые имеют сегодня достаточно большие властные полномочия, что нас не может не радовать», — сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».