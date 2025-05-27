Шаг в пропасть: как уберечь ребенка от падения из окна

Увы, подобных случаев очень много, поэтому ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра в комнате, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок сможет открыть его самостоятельно. Москитная сетка тоже не спасет малыша от падения, так как не предназначена для того, чтобы выдерживать вес ребенка.