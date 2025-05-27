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Власти предупредили о движении военной техники в Беларуси с 27 по 30 мая

Власти объяснили, с чем связано движение военной техники в Беларуси с 27 по 30 мая.

Источник: Комсомольская правда

Власти предупредили о движении военной техники в Беларуси по 30 мая. Подробности озвучили в пресс-службе Гродненского облисполкома.

Отмечается, что в Гродненской области с 27 по 30 мая 2025 года пройдут учения, связанные с проверкой готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма.

В ведомстве уточнили, что в указанных учениях будут принимать участия подразделения Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также Следственного комитета, Комитета государственной безопасности и других государственных органов.

В пресс-службе обратили внимание, что, согласно сценарию учений, предусматривается задействование военной, а также иной спецтехники. Кроме того, предусмотрен усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий.