Путин оценил работу платформы «Россия — страна возможностей»

«К различным программам этой платформам подключилось более 25 миллионов человек. Масштаб серьезный, что безусловно говорит о том, что работа этой программы нужна, актуальна и предлагаемые форматы пользуются и вниманием, и интересом, и доверием со стороны всех его участников. Такой результат, безусловно, впечатляет. Он доказывает, как много в нашей стране активных, целеустремлённых людей, готовых идти вперёд, совершенствовать свои знания, навыки и покорять новые вершины. В итоге добиваться успехов на благо наших сограждан, общества всей страны», — сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».