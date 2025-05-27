Столица субтропиков: когда и почему климат в Москве станет как на юге

— Сейчас, обратите внимание, как только поступает прогноз об усилении ветра, во всех парках из громкоговорителей идут предупреждения. А если ожидается сильный ветер, парки просто закрывают для посетителей. Это логично, ведь люди страдают, как правило, именно от падения деревьев, — рассуждает Григорий Мельник. — Кстати, еще один московский тренд — все провода, включая ЛЭП, стали прятать в землю, заменяя их на силовые кабели. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. ЛЭП, мягко скажем, не украшают Москву. Плюс они отнимают сверхдефицитное городское пространство, ведь под ЛЭП нельзя ни дом построить, ни детскую площадку, ни стадион. Поэтому под ЛЭП, как правило, размещали гаражные кооперативы. Но сейчас убирают и сами линии, и эти железные сарайчики, уродующие город. Плюс освобождается место. Так что польза — тройная.