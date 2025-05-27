Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации

«Отмечу еще один, на мой взгляд, очень важный и существенный момент. По данным социологов, в 2017 году, это до создания платформы “Россия — страна возможностей”, 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. А в последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%. Это объективные данные, и это говорит о том, что у нас, в том числе и благодаря вашей работе, многое меняется в нужную нам сторону», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».