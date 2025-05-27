Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации

Путин: 70% россиян считают, что у молодежи есть условия для самореализации.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Число россиян, считающих, что у молодежи есть условия для самореализации, выросло до 80%, заявил президент России Владимир Путин.

«Отмечу еще один, на мой взгляд, очень важный и существенный момент. По данным социологов, в 2017 году, это до создания платформы “Россия — страна возможностей”, 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. А в последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%. Это объективные данные, и это говорит о том, что у нас, в том числе и благодаря вашей работе, многое меняется в нужную нам сторону», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».