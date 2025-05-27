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Песков рассказал о проектах АНО «Россия — страна возможностей»

Песков назвал проекты АНО «РСВ» трамплином для сотен тысяч людей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Проекты АНО «Россия — страна возможностей» стали не просто социальным лифтом, но и трамплином для сотен тысяч людей, которые хотят проявить себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил журналистам, что президент во вторник работает в Кремле, сегодня он проведет заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Очень крупная площадка, которая получила много ответвлений, различных проектов, которые действительно стали не просто социальным лифтом, но и таким трамплином для сотен тысяч энтузиастов, людей, которые хотят себя проявить», — сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что мероприятие будет обширным и содержательным, выступят представители разных направлений.