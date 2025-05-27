Американец потратил $23 тыс. на кругосветное путешествие для котов

Йоксимович утверждает, что сначала приучил животных к громким звукам и поездкам в Чикаго, а потом решился взять их в поездку с собой. Первый город, куда выехали его питомцы, — Торонто, родина самого Йоксимовича. Потом животные отправились вместе с хозяевами на пятидневный отдых в Мексику. Хозяин котов-путешественников уверяет, что они вполне комфортно чувствовали себя в Париже: там не так шумно, как в Чикаго, а с мостов открывается красивый вид на город. В Амстердаме Король Луи и Тодд с интересом следили за проплывающими мимо лодками.