Американец потратил $23 тыс. на кругосветное путешествие для котов

27-летний Лазар Йоксимович из Чикаго США потратил за два года 23 тысячи долларов на путешествия для своих британских короткошерстных котов по кличке Король Луи и Тодд, пишет The New York Post. Питомцев он и его жена Кэтлин Ченг завели в 2023 году, с тех пор пара и два кота посетили около десяти стран.
Король Луи и Тодд посмотрели Эйфелеву башню в Париже и прогулялись по каналам Амстердама. В списке стран пушистых путешественников также значатся Испания и Мексика, Канада и Венгрия, Хорватия и Черногория, Сербия и Румыния.
Йоксимович утверждает, что сначала приучил животных к громким звукам и поездкам в Чикаго, а потом решился взять их в поездку с собой. Первый город, куда выехали его питомцы, — Торонто, родина самого Йоксимовича. Потом животные отправились вместе с хозяевами на пятидневный отдых в Мексику. Хозяин котов-путешественников уверяет, что они вполне комфортно чувствовали себя в Париже: там не так шумно, как в Чикаго, а с мостов открывается красивый вид на город. В Амстердаме Король Луи и Тодд с интересом следили за проплывающими мимо лодками.
По словам Йоксимовича, на один перелет туда и обратно в среднем уходит около 600 долларов за двух котов. Плюс в некоторых странах надо предъявить подтверждение, что у животных есть иммунитет к бешенству, и оформить туристический медбилет, стоимость которого может доходить до 500 долларов за одну поездку.