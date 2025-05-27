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В Петербурге не будет салюта ко Дню города

Петербуржцам не стоит ждать салюта и фейерверка по случаю 322-го дня рождения своего города: их просто не запланировано — ни 27 мая, в саму дату основания, ни 30 мая, когда пройдут главные городские торжества и вечерние концерты классической музыки под открытым небом.

Источник: Фонтанка.ру

Что подобных планов и не было (уже не первый год, однако всякий раз многие жители приходят и ждут), «Фонтанке» подтвердили в комитете по культуре: салюты проводятся только в дни воинской славы, а фейерверки (в те годы, когда они все-таки в День города были) проводились в рамках Фестиваля огня, но прямо сейчас его комитет по туризму не проводит.

Таким образом, горожанам не стоит планировать долгих прогулок по центру города в ожидании огневого шоу или занимать места на набережной.

Продуктивнее будет отправиться слушать голоса мировой оперы на концерт «Классика на Дворцовой», который пройдет 30 мая с 21:30 до 23:15, или на последующий концерт оркестра и солистов Музыкального театра имени Ф. Шаляпина «Музыка Дворцового моста» под управлением Фабио Мастранджело: там будет световое шоу на поднятой около полуночи створке моста, а также будут зажжены Ростральные колонны.

Об этих и других мероприятиях ко Дню города в Петербурге в 2025 году можно почитать в нашем гиде.