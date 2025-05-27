В Петербурге не будет салюта ко Дню города

Что подобных планов и не было (уже не первый год, однако всякий раз многие жители приходят и ждут), «Фонтанке» подтвердили в комитете по культуре: салюты проводятся только в дни воинской славы, а фейерверки (в те годы, когда они все-таки в День города были) проводились в рамках Фестиваля огня, но прямо сейчас его комитет по туризму не проводит.