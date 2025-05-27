Сегодня выпускники Дона сдавали ЕГЭ по математике

Одиннадцатиклассники могли выбрать между базовым и профильным уровнями ЕГЭ. Тем, кому математика необходима для поступления в вуз, нужно сдавать профильный экзамен. Остальные могут ограничиться базовым.
«Во всех муниципалитетах области сегодня работает 121 пункт проведения экзаменов. ЕГЭ базового уровня выбрали 8281 человек, а профильную математику сдают 7506 ребят», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Контрольно-измерительные материалы для базового уровня математики состоят из 21 задания, на которые необходимо дать краткий ответ. Для профильного уровня предлагается 19 заданий, семь из которых требуют выполнения на бланке ответов № 2.
Экзамен по базовой математике длится 3 ч (180 мин.), по профильной — 3 ч 55 мин. (235 мин.). Для получения аттестата выпускникам нужно получить оценку «три» по базовой математике или не менее 27 баллов по профильной.
ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 15,8 тыс. выпускников 30 мая. Этот экзамен обязателен для получения аттестата, его результаты важны. Первая часть КИМов состоит из 27 заданий, во второй части требуется написать сочинение.
На экзамен нужно взять паспорт и черную гелевую ручку. Также разрешено принести воду, шоколад, орехи.
Результаты по математике станут известны до 10 июня, по русскому — до 13 июня.