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В столице Прикамья пройдет фестиваль современной городской культуры

Летом Пермь примет фестиваль современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ».

Летом Пермь примет фестиваль современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ». В нем примут участие художники со всей России и из-за рубежа. Открыт фестиваль и для местных авторов.

Участникам предстоит украсить городские здания муралами, создав композиции на основе культурного наследия Пермского края, его мифов и фольклора, переведя традиционные образы на язык современного уличного искусства. Жюри конкурса будет оценивать цветные эскизы будущих произведений. Для воплощения лучших работ будут выбраны 9 зданий в Перми.