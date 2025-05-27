В столице Прикамья пройдет фестиваль современной городской культуры

Летом Пермь примет фестиваль современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ». В нем примут участие художники со всей России и из-за рубежа. Открыт фестиваль и для местных авторов.
Участникам предстоит украсить городские здания муралами, создав композиции на основе культурного наследия Пермского края, его мифов и фольклора, переведя традиционные образы на язык современного уличного искусства. Жюри конкурса будет оценивать цветные эскизы будущих произведений. Для воплощения лучших работ будут выбраны 9 зданий в Перми.