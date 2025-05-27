В Иркутской области планируют открыть новые молодежные центры

Приангарье третий год подряд побеждает во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Благодаря этому в регионе уже открыты три молодежных центра: региональный Дом молодежи в Иркутске, а также муниципальные центры в Усть-Илимске и Черемхово. В этом году заработает еще одно пространство в центре «Воля». На эти проекты направлено 405 миллиона, из которых 376 млн — федеральные средства, 17 млн — областные и 11,4 млн — местные бюджеты.