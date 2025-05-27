В Иркутской области планируют открыть новые молодежные центры

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, и Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), провели встречу, на которой подвели итоги реализации молодежных программ в Приангарье. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, особое внимание уделили созданию сети молодежных центров.
Приангарье третий год подряд побеждает во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Благодаря этому в регионе уже открыты три молодежных центра: региональный Дом молодежи в Иркутске, а также муниципальные центры в Усть-Илимске и Черемхово. В этом году заработает еще одно пространство в центре «Воля». На эти проекты направлено 405 миллиона, из которых 376 млн — федеральные средства, 17 млн — областные и 11,4 млн — местные бюджеты.
— В 2026 году на конкурс поданы заявки на создание трех новых центров: регионального центра патриотического воспитания на базе иркутского Дома офицеров, а также Домов молодежи в Усть-Куте и Ангарске. Благодаря таким центрам в регионе растет вовлеченность молодежи в различные проекты — за три года их охват составил около 760 тысяч человек, — рассказал глава региона.
На встрече также обсудили подготовку к Международному молодежному форуму «Байкал», который пройдет с 11 по 15 августа в Ольхонском районе. Игорь Кобзев и министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова пригласили Григория Гурова принять в нем участие.
Отдельно затронули реализацию областного конкурса «Моя карьера»: в 2024 году в нем участвовали более 1500 человек. В планах — добавить в программу трек «государственное управление» с использованием образовательных программ от Росмолодежи и практик центра «ГосСтарт».