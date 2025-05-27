Казахстанский мегаполис признан лучшим в Центральной Азии

Согласно данным рейтинга, Алматы считается лучшим городом центральноазиатского региона. Всего в рейтинг, состоящий из 1000 городов, попали три казахстанских города (Алматы, Астана и Шымкент). Алматы расположился на 258-м месте, следом идет Астана — столица Казахстана оказалась на 276-м месте, Шымкент — на 534-м.
Стоит отметить, что Астана, согласно рейтингу, находится на втором месте среди всех городов ЦА. В рейтинге также оказались и другие города Центральной Азии: Ташкент — 471-е место, Бишкек — 498-е место, Ашхабад — 623-е место и Душанбе — 683-место.
Лучшим городом мира признан Нью-Йорк. Также в пятерке лучших: Лондон, Париж, Сан-Хосе и Сиэтл. Худшим городом оказался нигерийский Сокото.