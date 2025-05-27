Казахстанский мегаполис признан лучшим в Центральной Азии

Согласно данным рейтинга, Алматы считается лучшим городом центральноазиатского региона. Всего в рейтинг, состоящий из 1000 городов, попали три казахстанских города (Алматы, Астана и Шымкент). Алматы расположился на 258-м месте, следом идет Астана — столица Казахстана оказалась на 276-м месте, Шымкент — на 534-м.