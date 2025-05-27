МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал развивать мастерскую управления «Сенеж», придавать ей новые качества административного характера.
«Будем опираться на “Сенеж” (в том числе в создании универсальной платформы для подготовки кадров — ред.), и будем развивать и готовы придавать ему новые качества административного характера», — сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Мастерская управления «Сенеж» — это современный круглогодичный образовательный центр, созданный в феврале 2019 года. За это время обучение на его площадке прошли более 180 000 участников из всех 89 регионов России и более чем 120 стран мира. На базе «Сенежа» проводится свыше 550 образовательных программ и мероприятий, направленных на развитие управленческих компетенций у молодых специалистов, действующих и будущих лидеров, включая финалистов и победителей проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Ежегодно количество образовательных программ и проектов «Сенежа» увеличивается, появляются новые направления. При этом развиваются и флагманские образовательные программы Мастерской. Среди них «Мастерская новых медиа», «Женщина-лидер», «Наставничество», «Лидерство в медицине», «Профессионалитет», Центры компетенций для государственных и муниципальных служащих, «Цифровой Сенеж» и другие. На базе Мастерской, в том числе проводилась федеральная программа «Время героев», инициированная Президентом РФ для подготовки высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников специальной военной операции.