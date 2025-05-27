Путин пообещал развивать мастерскую управления «Сенеж»

Мастерская управления «Сенеж» — это современный круглогодичный образовательный центр, созданный в феврале 2019 года. За это время обучение на его площадке прошли более 180 000 участников из всех 89 регионов России и более чем 120 стран мира. На базе «Сенежа» проводится свыше 550 образовательных программ и мероприятий, направленных на развитие управленческих компетенций у молодых специалистов, действующих и будущих лидеров, включая финалистов и победителей проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».