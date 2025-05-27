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Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России

Мэр Соснин заявил Путину о желании сделать Пермь лучшим городом России.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр Перми Эдуард Соснин заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет сделать Пермь лучшим городом России, а также запомниться мэром при котором населения города растет.

«Я хочу сделать город Пермь лучшим городом в России. Я хочу запомниться таким мэром, при котором за долгие годы население растет. А что для этого нужно сделать? А нужно сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной», — сказал Соснин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Соснин родился в 1982 году в городе Лысьва Пермской области, в 2018 году победил во Всероссийском конкурсе «Лидеры России», а в 2023 году был избран новым главой Перми.