Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России

«Я хочу сделать город Пермь лучшим городом в России. Я хочу запомниться таким мэром, при котором за долгие годы население растет. А что для этого нужно сделать? А нужно сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной», — сказал Соснин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».