Путин высказался о предложениях руки и сердца через «Госуслуги»

Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В ходе заседания победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» в 2018 году, вице-президент ПАО «Ростелеком», «архитектор» портала «Госуслуги» Дмитрий Огуряев рассказал о практике, распространенной особенно среди молодежи, когда предложение о заключении брака поступает через «Госуслуги». По его словам, молодые люди даже считают это очень романтичным.