Путин высказался о предложениях руки и сердца через «Госуслуги»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Возможность делать предложение руки и сердца через «Госуслуги» — это неплохо для экономии времени, но его лучше делать лично, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В ходе заседания победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» в 2018 году, вице-президент ПАО «Ростелеком», «архитектор» портала «Госуслуги» Дмитрий Огуряев рассказал о практике, распространенной особенно среди молодежи, когда предложение о заключении брака поступает через «Госуслуги». По его словам, молодые люди даже считают это очень романтичным.
«По поводу предложения руки и сердца через “Госуслуги”: наверное, для того, чтобы время сэкономить это неплохо, но вообще-то всё-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза, испытывая определенные эмоции», — отметил президент России.