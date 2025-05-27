Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия не сможет существовать вообще, если не будет суверенной. Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества — это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.