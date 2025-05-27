Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин

«Россия не сможет существовать вообще, если не будет суверенной. Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества — это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».