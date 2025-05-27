Лучшие фильмы Хаяо Миядзаки с интересным сюжетом и необычными персонажами

Хаяо Миядзаки известен во всем мире благодаря уникальному художественному стилю. Каждая его работа — приглашение погрузиться в уникальный мир, где переплетаются фантазия и реальность. Для тех, кто только начинает знакомиться с творчеством японского аниматора, «Газета.Ru» составила подборку из 11 самых популярных аниме Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli.

Источник: Газета.Ру

Хаяо Миядзаки известен во всем мире благодаря уникальному художественному стилю. Каждая его работа — приглашение погрузиться в уникальный мир, где переплетаются фантазия и реальность. Для тех, кто только начинает знакомиться с творчеством японского аниматора, «Газета.Ru» составила подборку из 11 самых популярных аниме Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli.

Феномен Хаяо Миядзаки и студии Ghibli.

Картины Хаяо Миядзаки и основанной им студии Ghibli стали уникальным культурным явлением сначала в Японии, а потом и в мировом кинематографе. Миядзаки смог создать узнаваемую художественную вселенную, в которой сочетаются традиционная японская эстетика и визуальные отсылки к европейской культуре. В каждом его анимационном фильме есть философская составляющая. Часто центральное место в картинах занимают женские персонажи, которым под силу спасти мир.

Хаяо Миядзаки начал карьеру в анимации в 1960-х, а в 1985 году вместе с коллегой Исао Такахатой основал студию Ghibli. У основателей были разные подходы к первоисточникам: Такахата предпочитал иллюстрировать литературу Японии, а Миядзаки выбрал европейскую культуру для вдохновения и нередко акцентировал внимание на социальных проблемах. Благодаря разным подходам, но единому визуальному стилю студия заняла особое место в мировой анимации. В отличие от многих конкурентов, Ghibli предпочитает покадровую рисовку и почти не использует компьютерную графику. Часто в картинах Миядзаки живописные пейзажи становятся отдельными героями со своей историей. При создании фильмов аниматоры студии работают не на количество и не подстраиваются под массовый рынок. Фильмы выходят редко и становятся событиями, несмотря на отказ Миядзаки от маркетингового продвижения.

«Навсикая из долины ветров», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке» и «Ходячий замок» получили международное признание, премии (в том числе «Оскар» и «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля) и собрали многомиллионную аудиторию почитателей творчества автора.

«Унесенные призраками».

Год выхода: 2001



Жанр: аниме, фэнтези, приключения, семейный



Рейтинг: IMDb — 8.6, Кинопоиск — 8.5



Продолжительность: 124 минуты.

Родители сообщают десятилетней Тихиро о скором переезде в другой город. Перепутав дорогу в новый дом, семья оказывается в мире духов. Обнаружив ресторанчик с многочисленными яствами, родители героини не могут устоять перед едой и в наказание за обжорство превращаются в свиней. Чтобы их спасти, Тихиро устраивается работать в баню для богов. Там девочка знакомится со своенравной владелицей бани Юбабой и оказывается замешана в историю с древним проклятьем с заколдованной печатью. Теперь девочка вынуждена пройти множество испытаний, чтобы спасти родителей и вернуться домой. Ей помогут освободившийся от заклинания получеловек-полудракон Хаку и Безликий дух.

В фильме есть много отсылок к японской культуре. Баня для духов похожа на традиционные онсэны, или горячие источники. Создавая эту локацию, аниматор вдохновлялся интерьерами отеля Gajoen в Токио. Известно, что Миядзаки не писал полноценный сценарий заранее, а развивал сюжет по мере раскадровки.

Почему стоит посмотреть.

* «Унесенные призраками» стал первым получившим «Оскар» анимационным фильмом, снятым без участия американской студии. Среди полученных наград у картины есть престижный «Золотой медведь» Берлинале.



* В Японии фильм стал самым кассовым за всю историю. Он побил рекорд «Титаника» и оставался лидером до выхода «Убийцы демонов» в 2020-м.

«Принцесса Мононоке».

Год выхода: 1997



Жанр: аниме, приключения, фэнтези, боевик



Рейтинг: IMDb — 8.3, Кинопоиск — 8.3



Продолжительность: 133 минуты.

Молодой воин Аситака оказывается смертельно проклят после схватки с демоном, превратившимся в кабана. Он уходит из родной деревни в поисках излечения, но оказывается в центре войны между духами леса и людьми, вырубающими деревья ради железа. Среди жителей леса — прекрасная Сан, выращенная богиней-волчицей и названная принцессой Мононоке. На фоне конфликта между Аситакой и Сан разворачивается драма, которая перерастает в настоящую любовь.

Миядзаки планировал создать «Принцессу Мононоке» еще в 80-х, и тогда это была сказка о принцессе, которая стала супругой лесного духа-рыси. Позже аниматор изменил сюжет и поставил героиню на второй план в угоду мужскому персонажу. «Принцесса Мононоке» стал первым фильмом студии Ghibli, созданным с использованием цифровых эффектов. Новые технологии позволили ускорить производство, но не облегчили работу. Самой сложной в истории студии стала анимация битв и движений животных: над одной сценой с демоном-кабаном работали более 20 аниматоров. Картина прославила студию Ghibli: компания Miramax купила мультфильм для американского проката, а перевел его известный сценарист Нил Гейман. В Японии «Принцесса Мононоке» стала первой анимационной картиной, получившей награду Японской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года».

Почему стоит посмотреть



* «Принцессу Мононоке» называют одним из самых взрослых и масштабных фильмов Миядзаки, где нет однозначного добра или зла.



* Мультфильм затрагивает сложные темы (что важнее: стремиться к прогрессу или сохранить природу, и можно ли найти баланс), но не скатывается в морализаторство. Сюжет развивается динамично, а от батальных сцен захватывает дух.

«Ходячий замок».

Год выхода: 2004



Жанр: аниме, фэнтези, романтика, драма



Рейтинг: IMDb — 8.2, Кинопоиск — 8.3



Продолжительность: 119 минут.

Юная шляпница Софи знакомится с загадочным Хаулом, который поселился в окрестностях ее родного городка, и тут же в него влюбляется. Но у Хаула много поклонниц, в том числе и в потустороннем мире. Одна из них — Ведьма Пустоши, которая из ревности превращает Софи в старуху. В отчаянии Софи отправляется в Ходячий замок, чтобы снять проклятие. Чтобы вернуть прежний облик и избавить обитателей замка от проклятия, героине нужно развеять чары ведьмы.

Во время создания фильма Миядзаки посещал французские города Кольмар и Риквир, которые вдохновили его на отрисовку маленьких милых домиков. Там же команда аниматора записала городские звуки, которые добавили в мультфильм при монтаже. После выхода картины Миядзаки получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство.

Почему стоит посмотреть.

* «Ходячий замок» — один из самых известных фильмов Миядзаки на Западе. Его хвалят за великолепную анимацию, необычных персонажей и философскую глубину.



* Хаяо Миядзаки рассказывал, что при создании замка вдохновился образом избушки на курьих ножках из русских народных сказок. При этом сам замок отрисован в эстетике стимпанка, а в его устройстве угадывается влияние архитектуры Европы.

«Мой сосед Тоторо».

Год выхода: 1988



Жанр: аниме, семейный, фэнтези



Рейтинг: IMDb — 8.1, Кинопоиск — 8.2



Продолжительность: 86 минут.

Когда мама Сацуки и Мэй заболевает, заботы о доме и отце ложатся на старшую дочь. Семья переезжает в дом около мистического леса, чтобы быть рядом с больницей, где лечится мама. Однажды младшая дочь Мэй во время прогулки в лесу встречает маленького духа сусуватари, который случайно приводит ее к хранителю леса — огромному пушистому Тоторо. Новый знакомый оказывается добродушным существом и становится другом для одинокой девочки, а позже — для ее старшей сестры Сацуки.

При работе над образом Тоторо Хаяо Миядзаки вдохновлялся японскими лесными духами кодама, защитниками леса. Такой дух появляется в финале «Принцессы Мононоке», но там он еще малыш. Позже Миядзаки рассказывал, что выросший кодама выглядит как Тоторо — так аниматор связал две своих картины.

Почему стоит посмотреть.

* Персонаж Тоторо стал маскотом студии Ghibli, а сотрудники компании называют его образцом доброты и детской наивности.



* Сцену с поездкой на котобусе называют одной из самых эпичных в мировой анимации, а сам персонаж настолько невероятный, что мультфильм стоит посмотреть хотя бы ради него.

«Небесный замок Лапута».

Год выхода: 1986



Жанр: аниме, фантастика, приключения, фэнтези



Рейтинг: IMDb — 8.0, Кинопоиск — 8.3



Продолжительность: 124 минуты.

Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности, где девочка Сита падает с неба с загадочным кристаллом в руках. Кристалл — это ключ к замку на облаках острова Лапута, где спрятаны несметные богатства. За кристаллом охотятся пираты, армия и правительство. Они захватывают Ситу и юного инженера Пазу в плен, но заложникам удается сбежать. Герои отправляются на остров, чтобы защитить его от меркантильных налетчиков и предотвратить разрушения на Земле.

«Небесный замок Лапута» был первым полнометражным фильмом после основания студии Ghibli. Во время работы над ним Хаяо Миядзаки посетил Уэльс и застал забастовку шахтеров за сохранение рабочих мест. В знак поддержки рабочих он сделал Пазу представителем этой профессии.

Почему стоит посмотреть.

* «Небесный замок Лапута» называют одним из самых динамичных фильмов Миядзаки, сочетающим сказку и приключения в эстетике стимпанка.



* В 2007-м министерство культуры Японии провело опрос среди жителей страны и присвоило мультфильму третье место среди величайших аниме всех времен.

«Навсикая из Долины ветров».

Год выхода: 1984



Жанр: аниме, фантастика, драма



Рейтинг: IMDb — 8.0, Кинопоиск — 8.2



Продолжительность: 117 минут.

После экологической катастрофы на Земле человечество оказывается на грани исчезновения. Большая часть суши покрыта ядовитыми грибами, которые вырастают до размера деревьев. В лесу хозяйничают гигантские насекомые Омы, поэтому немногим выжившим остается только бороться за ресурсы. Принцесса Навсикая из маленького мирного королевства обладает способностью слышать насекомых, и поэтому именно ей предстоит закончить войну людей с мутантами Ому и спасти население Земли от вымирания.

Фильм «Навсикая из Долины ветров» основан на манге, которую Миядзаки начал рисовать для журнала Animage за два года до премьеры. В некоторым смысле картина определила будущее студии Ghibli: успех «Навсикаи из Долины ветров» принес Миядзаки достаточно денег для основания компании. Для западного зрителя картину перемонтировали, и это возмутило аниматора: он запретил иностранным прокатчикам редактировать будущие работы.

Почему стоит посмотреть.

* Первый полнометражный фильм, созданный Хаяо Миядзаки.



* В опросе министерства культуры Японии, проведенном в 2007-м, «Навсикаю» поставили на второе место среди лучших аниме в истории.

«Ведьмина служба доставки».

Год выхода: 1989



Жанр: аниме, приключения, семейный, фэнтези, комедия



Рейтинг: IMDb — 7.8, Кинопоиск — 8.1



Продолжительность: 103 минуты.

Ведьма Кики достигает 13-летнего возраста. По традиции, она должна покинуть семью и уехать на стажировку в новый город для самостоятельной жизни. Родители переживают, как Кики устроится на новом месте: из всех способностей юная ведьма только научилась летать на метле. Череда событий в новом городе Корико приводит Кики к владелице булочной Асоне, которая предоставляет ей комнату на чердаке. Чтобы заработать на жизнь, девочка открывает службу доставки, но дела идут туго. От хандры Кики спасает новый знакомый Томбо. Когда парень оказывается на волоске от гибели, она садится на уличную щетку для уборки мусора и отправляется спасать единственного друга.

Фильм снят по мотивам одноименной детской книги Эйко Кадоно, но охватывает не весь сюжет произведения. Это была первая картина студии Ghibli, выпущенная компанией The Walt Disney Studios на правах дистрибуции.

Почему стоит посмотреть.

* Трогательная история взросления, самопознания и поддержки. Здесь нет фантастической истории, а самым волшебным стал навык ведьмы летать на щетке для уборки.



* Фильм — один из первых коммерческих хитов Ghibli: он закрепил успех студии в Японии.

«Ветер крепчает».

Год выхода: 2013



Жанр: аниме, драма, биография, военный



Рейтинг: IMDb — 7.8, Кинопоиск — 8



Продолжительность: 126 минут.

В центре сюжета оказывается юный Дзиро, который мечтает летать на самолетах, но страдает близорукостью. В одном из снов мальчик встречает своего кумира, известного авиаконструктора Капрони, который рассказывает ему о создании самолетов. По совету своего подсознания Дзиро поступает в Токийский университет и учится на инженера. Спустя несколько лет он попадет на стажировку в известный бренд Mitsubishi и займется производством знаменитого истребителя A6M. Но профессиональный успех не принесет ему счастья: сам Дзиро сожалеет о том, что боевые машины используются для убийства, а его супруга Наоко медленно угасает из-за тяжелой болезни.

С темой авиации у аниматора связано очень много: его отец во время войны управлял фабрикой по изготовлению деталей для самолетов. Уже в зрелом возрасте Миядзаки впечатлился биографией Дзиро Хорикоси и его цитатой «все, что я хотел — делать что-то прекрасное». Он лично срежиссировал фильм, задумав его картиной для взрослых с множеством смыслов и проблемой нравственного выбора. Сотрудники студии Ghibli при работе над персонажем конструктора отмечали, что похожим характером обладает и сам Миядзаки.

Почему стоит посмотреть.

* Фильм «Ветер крепчает» — биография реального конструктора Дзиро Хорикоси, который работал над истребителями Mitsubishi. В процессе создания фильма Миядзаки исследовал, как технологическое открытие может стать инструментом разрушения жизни.



* При работе над картиной Хаяо Миядзаки планировал завершить кинокарьеру и уйти на покой, поэтому сделал ее философской, ностальгической и немного грустной. Позже он вернулся на экраны с «Мальчиком и птицей».

«Рыбка Поньо на утесе».

Год выхода: 2008



Жанр: аниме, фэнтези, семейный



Рейтинг: IMDb — 7.6, Кинопоиск — 8



Продолжительность: 101 минута.

Маленькая золотая рыбка Поньо уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жителями деревушки на утесе. Она попадает в стеклянную банку и оказывается на берегу, где ее спасает мальчик по имени Сосуко. Новый знакомый сразу же привязывается к рыбке и показывает ей утес. Несмотря на то, что герои не могут общаться, Сосуко и Поньо влюбляются друг в друга. Теперь рыбка хочет сбежать из морского мира, стать человеком и жить с Сосуко. Мать Поньо, морская богиня, не против этого союза. А вот отец Фудзимото готов сделать что угодно для расставания пары.

Хаяо Миядзаки решил создать «Рыбку Поньо» после просмотра диснеевской «Русалочки». Создавая образ пятилетнего Сосуко, Хаяо Миядзаки вдохновлялся собственным сыном Горо, которому на тот момент тоже было пять лет. Анимацию воды и волн в «Рыбке Поньо» отрисовали вручную, в итоге создав более 170 тысяч кадров.

Почему стоит посмотреть.

* При создании кадров шторма Миядзаки опирался на известную гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая.



* «Рыбка Поньо на утесе» — это добрая и трогательная история без трагизма, которую можно смотреть и детям, и взрослым.

«Порко Россо».

Год выхода: 1992



Жанр: аниме, приключения, драма, военный



Рейтинг: IMDb — 7.7, Кинопоиск — 7.9



Продолжительность: 94 минуты



Режиссер: Хаяо Миядзаки



Студия: Studio Ghibli.

Сюжет разворачивается во время между Первой и Второй мировыми войнами. Бывший военный летчик Марко Россолини из-за проклятия превратился в человека-свинью. Он разочаровался в людях, поэтому живет по собственному кодексу чести, летает на красном самолете и зарабатывает на жизнь охотой на воздушных пиратов в Адриатике. Сам себя Марко зовет «Порко Россо», что переводится как «алый свин». Его отдушина — давняя подруга Джина, которая работала певицей, а теперь держит ресторан и вызывает интерес у пиратов. Чтобы беспрепятственно грабить Джину, злодеи нанимают американца для устранения Порко. Тот подбивает свина в воздухе, но от Россо не так просто избавиться. Он укрывается на острове и знакомится с внучкой механика Фио. Вместе они планируют спасти Джину от преследования пиратов.

Изначально «Порко Россо» задумывался как короткометражный фильм на 30−40 минут для авиалиний Japan Airlines, которая планировала транслировать его эксклюзивно в самолетах. Но когда Миядзаки начал работать над проектом, то решил сделать главного героя противником фашизма в Италии. Шумиха вокруг картины возросла, а к студии обратились большие спонсоры с желанием профинансировать проект. Так «Порко Россо» стал полнометражной картиной.

Почему стоит посмотреть.

* «Порко Россо» считают одним из самых взрослых фильмов Миядзаки, так как значительная его часть посвящена горечи утраты и сложности нравственного выбора.



* Мультфильм ориентирован на взрослых, это прослеживается даже в антураже. Джина поет и работает в баре, который отрисован в нуарной эстетике. А в самой картине есть отсылки к фильмам «Самурай» и «Касабланка».

«Мальчик и птица».

Год выхода: 2023



Жанр: аниме, фэнтези, драма, приключения



Рейтинг: IMDb — 7.4, Кинопоиск — 7.8



Продолжительность: 124 минуты.

Юный Махито теряет мать в воздушном налете на Токио и переезжает в новый дом с отцом и мачехой. Жизнь мальчика не складывается: он не может найти друзей в новой школе, а дома постоянно ссорится с беременной супругой отца. Единственным другом Махито становится загадочная говорящая цапля, которая приводит мальчика в загадочную башню, построенную дедом героя. Постройка оказывается порталом в потусторонний мир, где живут духи и попугаи-людоеды. Теперь Махито должен спасти обитателей мира от узурпатора и вернуться в собственное время.

Хаяо Миядзаки планировал завершить работу над «Мальчиком и птицей» до церемонии Олимпийских игр в Японии 2020 года, но производство проекта сильно растянулось. Из-за преклонного возраста (в 2025-м аниматору исполнилось 84 года) он мог делать менее минуты раскадровок в месяц. В работе над фильмом задействовали более 60 аниматоров, а представители студии утверждали, что «Мальчик и птица» станет последней картиной именитого аниматора.

Почему стоит посмотреть.

* Мультфильм с большим успехом прошел в мировом прокате, несмотря на отсутствие маркетинговой компании. Не было ни трейлера, ни анонсированного сюжета — перед премьерой студия опубликовала только постер.



* Самый свежий фильм студии Ghibli и, возможно, последняя работа в карьере Хаяо Миядзаки. Автобиографическая история, в которой автор размышляет о жизни, смерти и важности семьи.