Две картины из Таганрога представят на выставке в Третьяковской галерее

Две картины из художественного музея Таганрога отправили в Государственную Третьяковскую галерею. Полотна представят в рамках всероссийского выставочного проекта «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика».
В экспозицию включили картины «Пионерка с домрой» (1933 год) и «Букет в стеклянном сосуде» (1939 год).
— Полотна передали с соблюдением всех требований безопасности. Использовался специально оборудованный автомобиль с поддержкой постоянного температурного режима, — рассказали в Таганрогском художественном музее.
Всего в галерее соберут около 200 живописных и графических произведений автора из 26 государственных коллекций и частных собраний. Это уникальное событие, так как работы художника обычно рассредоточены по разным собраниям в России и странах бывшего СССР.
Илья Машков — ключевая фигура раннего русского авангарда, это выдающийся колорист XX века, а также один из основателей объединения «Бубновый валет». Экспозиция с работами мастера будет открыта в Третьяковской галерее с 17 июня по 26 октября 2025 года.
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