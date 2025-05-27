В Минске бесплатные тренировки будут организованы летом на пяти площадках

Площадка «Макси» расположена в парке им.50-летия Октября (ул. Долгобродская, 44). Кстати, в этой локации в начале июня планируют открыть и Национальный футбольный стадион. Запланированы и две площадки «Миди» — это парк им. Уго Чавеса (ул. Неманская, 54) и парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1). Кроме того, две тренировочные площадки расположатся прямо на территории пляжей — это пляж № 4 Цнянского водохранилища и пляж № 2 на водохранилище Дрозды.