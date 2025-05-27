В Минске бесплатные тренировки будут организованы летом на пяти площадках

В Минске бесплатные тренировки для всех будут организованы в летние выходные 2025 года на пяти площадках, сообщает сайт спортдлявсех.бел. Бесплатно заниматься 15 видами спорта можно будет в разных частях города.
Площадка «Макси» расположена в парке им.50-летия Октября (ул. Долгобродская, 44). Кстати, в этой локации в начале июня планируют открыть и Национальный футбольный стадион. Запланированы и две площадки «Миди» — это парк им. Уго Чавеса (ул. Неманская, 54) и парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1). Кроме того, две тренировочные площадки расположатся прямо на территории пляжей — это пляж № 4 Цнянского водохранилища и пляж № 2 на водохранилище Дрозды.
Проект «Спорт для всех» для людей всех возрастов и разной физической подготовки стартует 31 мая. Для участия надо зарегистрироваться на сайте, выбрав время, площадку и активность.
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