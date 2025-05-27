В Омской области собираются урезать норму квадратов жилья для сирот

Министерство строительства и архитектуры Омской области подготовило проект поправок в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий жителей региона. Норму жилья для детей-сирот предлагается урезать. Соответствующий проект опубликован на портале правительства Омской области.
Сейчас норма предоставляемого детям-сиротам жилья составляет в регионе 33 квадратных метра. Теперь площадь предлагается урезать до 25 квадратов, независимо от состава семьи.
Как сказано в пояснительной записке к проекту, подписанной региональным министром строительства и архитектуры Александром Рашко, предложения о сокращении площади подготовлены на основе мониторинга законодательства субъектов РФ о социальной защите детей-сирот и анализа возможностей бюджета Омской области.
Далее инициатива должна поступить на рассмотрение Законодательного собрания Омской области. Если депутаты одобрят поправки, и документ подпишет губернатор, новая жилищная норма вступит в силу.