В Омской области собираются урезать норму квадратов жилья для сирот

Как сказано в пояснительной записке к проекту, подписанной региональным министром строительства и архитектуры Александром Рашко, предложения о сокращении площади подготовлены на основе мониторинга законодательства субъектов РФ о социальной защите детей-сирот и анализа возможностей бюджета Омской области.