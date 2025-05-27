Управление древностей Израиля показало уникальную 1600-летнюю мозаику

В 1990 году, во время сельскохозяйственных работ неподалеку от кибуца Урим, на западе пустыни Негев, была случайно найдена красочная мозаика, возраст которой составляет около 1600 лет. Тогда мозаику просто накрыли, и все эти годы ее никто не видел. Недавно выяснилось, что за прошедшее время ее состояние ухудшилось, и Управление древностей Израиля приняло срочные меры: мозаика прошла процесс консервации, ее перенесли с открытого места на закрытую территорию, и впервые за 35 лет с момента обнаружения представили широкой публике.
Мозаика Беэр-Шема (Бирсама) — одна из самых впечатляющих византийских мозаик, когда-либо обнаруженных на юге Израиля. Уникальное произведение искусства, относящееся к византийскому периоду (324−638 годы нашей эры) состоит из 55 богато украшенных медальонов, детально представляющих сцены охоты, мифологических персонажей, корзины с фруктами, изображения экзотических животных, сцены повседневной жизни и многое другое.
По мнению специалистов, мозаика явно вышла из-под руки настоящего художника. Для работы тот использовал небольшие мозаичные камни разных цветов в сочетании со стеклом и керамикой, что делает картины особенно красочными и разнообразными.
Когда-то мозаика украшала пол одно из помещений большого монастыря, который зарабатывал себе на жизнь производством вина. Во время раскопок комплекса были обнаружены большой винный пресс и склады с кувшинами для хранения напитка, которые производились прямо на месте.
Судя по всему, монастырь и прилегающее к нему довольно крупное поселение располагались на древней набатейско-римской «дороге специй», ведущей из глубин пустыни Негев к морю, в порт Газу. В византийский период, а возможно, и раньше, в римский период, эта дорога служила своего рода границей между пустыней и обитаемой частью страны.
Раскопки показали, что в поселении при монастыре в те времена останавливались путешественники, нуждавшиеся в безопасном месте для ночлега. Здесь им обеспечивали защиту от нападений налетчиков из местных бедуинских племен.