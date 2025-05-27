Управление древностей Израиля показало уникальную 1600-летнюю мозаику

В 1990 году, во время сельскохозяйственных работ неподалеку от кибуца Урим, на западе пустыни Негев, была случайно найдена красочная мозаика, возраст которой составляет около 1600 лет. Тогда мозаику просто накрыли, и все эти годы ее никто не видел. Недавно выяснилось, что за прошедшее время ее состояние ухудшилось, и Управление древностей Израиля приняло срочные меры: мозаика прошла процесс консервации, ее перенесли с открытого места на закрытую территорию, и впервые за 35 лет с момента обнаружения представили широкой публике.