Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве на маркетплейсах, набирающем обороты в России

Отмечается, что продажа товаров на маркетплейсах, а также в интернет-магазинах сейчас находится на пике популярности. В связи с этим аферисты придумывают новые способы обмана. Так, в России набирает оборот новая мошенническая схема. Суть ее состоит в следующем: для того, чтобы завоевать доверие жертвы, рекрутер для начала просит выполнить простые задания. К примеру, поставить оценки товарам, написать отзыв или же обзор и так далее. За указанное обещают даже символическую плату.