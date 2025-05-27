Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве на маркетплейсах, набирающем обороты в России

Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве, набирающем обороты в России. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
«Обман на маркетплейсах: как аферисты разводят на “заработке на лайках”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что продажа товаров на маркетплейсах, а также в интернет-магазинах сейчас находится на пике популярности. В связи с этим аферисты придумывают новые способы обмана. Так, в России набирает оборот новая мошенническая схема. Суть ее состоит в следующем: для того, чтобы завоевать доверие жертвы, рекрутер для начала просит выполнить простые задания. К примеру, поставить оценки товарам, написать отзыв или же обзор и так далее. За указанное обещают даже символическую плату.
После этого мошенники под предлогом увеличения заработка предлагают выкупить товар, приобрести премиум-аккаунт или вложиться под любым другим предлогом. В милиции добавляют, что якобы для удобства пользователям могут предложить скачать специальное приложение для работы. Однако под его видом распространяется вредоносное программное обеспечение.
Ранее белорусов предупредили о мошенничестве с билетами на «Славянский базар в Витебске» 2025: «Готовы платить 500−600 рублей за билет».
Тем временем в Минске бесплатные тренировки будут организованы летом на пяти площадках.
Кстати, в Беларуси коммуналка подорожает с 1 июня 2025 года.
Вместе с тем в ЖКХ сказали, как решать проблему с «шумным» полом у соседей.