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Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве на маркетплейсах, набирающем обороты в России

Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве, набирающем обороты в России.

Источник: Комсомольская правда

Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве, набирающем обороты в России. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

«Обман на маркетплейсах: как аферисты разводят на “заработке на лайках”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа товаров на маркетплейсах, а также в интернет-магазинах сейчас находится на пике популярности. В связи с этим аферисты придумывают новые способы обмана. Так, в России набирает оборот новая мошенническая схема. Суть ее состоит в следующем: для того, чтобы завоевать доверие жертвы, рекрутер для начала просит выполнить простые задания. К примеру, поставить оценки товарам, написать отзыв или же обзор и так далее. За указанное обещают даже символическую плату.

После этого мошенники под предлогом увеличения заработка предлагают выкупить товар, приобрести премиум-аккаунт или вложиться под любым другим предлогом. В милиции добавляют, что якобы для удобства пользователям могут предложить скачать специальное приложение для работы. Однако под его видом распространяется вредоносное программное обеспечение.

Ранее белорусов предупредили о мошенничестве с билетами на «Славянский базар в Витебске» 2025: «Готовы платить 500−600 рублей за билет».

Тем временем в Минске бесплатные тренировки будут организованы летом на пяти площадках.

Кстати, в Беларуси коммуналка подорожает с 1 июня 2025 года.

Вместе с тем в ЖКХ сказали, как решать проблему с «шумным» полом у соседей.