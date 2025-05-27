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Новые автобусные маршруты появятся в Нижнем Новгороде

Автобусы № 171, № 104 и № 111 будут курсировать в верхней части города.

Источник: Нижегородская правда

Автобусы по трем новым маршрутам начнут курсировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Новый маршрут № 171 свяжет ЖК «Окский берег» и микрорайон Верхние Печеры. На нем будут работать шесть автобусов среднего класса.

Автобусы по маршруту № 104 будут курсировать от улицы Усилова до санатория имени ВЦСПС в Зеленом городе. По этому направлению тоже заработают шесть автобусов среднего класса.

На новом маршруте № 111 будут работать лишь четыре автобуса среднего класса — он соединит завод НИТЕЛ с деревней Комарово.

Обслуживание маршрутов начнется после проведения конкурса и заключения контрактов с перевозчиками.

Напомним, что от ЖК «Окский берег» также планируют запустить автобусы до Мызы. Это стало возможно после присоединение Кстова к Нижнему Новгороду.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 64,9% нижегородцев не устраивает работа общественного транспорта.