Новые автобусные маршруты появятся в Нижнем Новгороде

Автобусы по трем новым маршрутам начнут курсировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Новый маршрут № 171 свяжет ЖК «Окский берег» и микрорайон Верхние Печеры. На нем будут работать шесть автобусов среднего класса.
Автобусы по маршруту № 104 будут курсировать от улицы Усилова до санатория имени ВЦСПС в Зеленом городе. По этому направлению тоже заработают шесть автобусов среднего класса.
На новом маршруте № 111 будут работать лишь четыре автобуса среднего класса — он соединит завод НИТЕЛ с деревней Комарово.
Обслуживание маршрутов начнется после проведения конкурса и заключения контрактов с перевозчиками.
Напомним, что от ЖК «Окский берег» также планируют запустить автобусы до Мызы. Это стало возможно после присоединение Кстова к Нижнему Новгороду.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 64,9% нижегородцев не устраивает работа общественного транспорта.