Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ

«Спустя длительное время 126 наших земляков, невольно оказавшихся на Украине и насильно удерживаемых, вернулись на родную землю… Последние 20 — на той неделе, ночью. Большинству требуется медицинская помощь, люди ранены как физически, так и морально. Они рассказывают о зверствах, произошедших на их глазах, об убийствах стариков, женщин, детей только потому, что они были русскими», — рассказал Цуканов во время круглого стола «Курская область — форпост России: сохранение исторической памяти и правды».