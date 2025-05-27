Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ

КУРСК, 27 мая — РИА Новости. Вернувшиеся из Сум жители курского приграничья рассказали силовикам о зверствах ВСУ: об убийствах стариков, женщин и детей только за то, что они русские, заявил прокурор Курской области Алексей Цуканов.
На прошлой неделе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в конце ноября 2024 года при участии ее аппарата, а также содействии Международного комитета Красного Креста и Российского Красного Креста удалось вернуть в РФ 46 курян, которые были вывезены небольшими партиями в Сумскую область Украины. Позже на территорию РФ вернулись еще 60 жителей курского приграничья.
«Спустя длительное время 126 наших земляков, невольно оказавшихся на Украине и насильно удерживаемых, вернулись на родную землю… Последние 20 — на той неделе, ночью. Большинству требуется медицинская помощь, люди ранены как физически, так и морально. Они рассказывают о зверствах, произошедших на их глазах, об убийствах стариков, женщин, детей только потому, что они были русскими», — рассказал Цуканов во время круглого стола «Курская область — форпост России: сохранение исторической памяти и правды».