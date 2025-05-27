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Футбол отложили ради шоу Дженнифер Лопес в Алматы

Алматы готовится к приёму мировой поп-звезды.

Источник: Российская газета

Концерт Дженнифер Лопес в Алматы состоится, как и планировалось, 10 августа 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Организаторы мероприятия — First Media Group и CA Entertainment — совместно с ФК «Кайрат» и Дирекцией спортивных сооружений Алматы достигли соглашения о проведении концерта на стадионе без изменений даты.

С учётом высокого зрительского интереса и международного масштаба события, стороны приняли решение перенести матч Казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» — «Женис» на 21 сентября 2025 года.

Это позволит гарантировать комфорт и безопасность как для болельщиков, так и для зрителей концерта.

При этом еврокубковые матчи «Кайрата», запланированные на 7 и 12 августа, состоятся по графику — они не переносятся.

Организаторы выразили благодарность руководству ФК «Кайрат», Федерации футбола Казахстана, клубу «Женис», а также Дирекции спортивных сооружений и городским службам за конструктивный подход и поддержку.

Билеты на концерт Дженнифер Лопес поступят в продажу 28 мая в 10:00 на сайте ticketon.kz.

«Мы уверены, что такие решения способствуют развитию Алматы как динамичного культурного и туристического центра», — подчеркнули организаторы.