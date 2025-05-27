Экс-профессор МГУ, отдавший мошенникам более 50 млн рублей, совершил суицид

В марте ~Бояринцев продал квартиру на Ленинском проспекте за 11 млн рублей и квартиру на Вешняковской улице за 7,6 млн рублей. Все средства он также передал мошенникам~. В начале мая дочь потерпевшего Ирина заметила, что ее отец продал две квартиры и перестал выходить на связь. В то же время с ней связались риелторы и попросили освободить жилплощадь. Ирина поговорила с отцом, но он ничего ей не объяснил. Она заподозрила, что в деле могут быть замешаны мошенники, поэтому обратилась к адвокату. Вместе они написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили догадки женщины.