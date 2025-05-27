Системы нанодоставки лекарств улучшат работу благодаря открытию МФТИ

Российские и египетские физики заинтересовались, как протекает кавитация внутри сложно устроенных наножидкостей, в которых присутствует большое число наночастиц разных размеров и формы. Интерес ученых к этому связан с тем, что одним из примеров подобных сред является человеческая кровь, в которой присутствует большое число типов клеток, а также природных и рукотворных наноразмерных структур, влияющих на процесс высвобождения энергии при коллапсе пузырьков.