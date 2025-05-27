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Путин пожелал российским семьям счастья

Путин выступил с пожеланием счастья всем российским семьям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» познакомился с рекордсменами книги рекордов РФ, победителями первого сезона конкурса «Это у нас семейное» — многодетной семьей Крючковых, и пожелал всем семьям России семейного счастья.

В заседании приняли участие победители первого сезона конкурса «Это у нас семейное» — семья Крючковых. Гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин представил президенту родителей семьи — Елену Владимировну и Сергея Владимировича. Бетин сообщил, что в семье 17 детей, два рекорда в книге рекордов России, но Елена Крючкова уточнила, что за время участия в конкурсе, в семье прибавился ещё один ребёнок, «всего 18 детей, 5 кровных и 13 рождённых сердцем».

Семья Крючковых также представила Путину свой конкурсный видеоролик, после просмотра которого мать семьи попросила главу государства дать напутственные слова участникам конкурса и всем семьям России.

«Что касается участников конкурса, просто хочу за вас порадоваться… что касается всех семей России, то тут может быть только одно пожелание — семейного счастья», — сказал глава государства, после просмотра ролика.

Конкурс, о котором идет речь, стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 регионов РФ, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.