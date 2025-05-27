Служба с поддержкой: как прошли проводы актера Глеба Калюжного в армию

— Это мой первый военный фильм. Это было очень непросто, и на самом деле работа в проекте «Малыш», собственно, и дала мне окончательный импульс, — рассказал Глеб Калюжный журналистам. — Я и так хотел пройти службу и собирался, но все вышло так, как вышло. И я благодарен судьбе и Богу, что так происходит, и проекту «Малыш» за то, что так сложилось. Курс молодого бойца пройден. Жду, что обрету какие-то новые навыки и друзей.