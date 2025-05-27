Служба с поддержкой: как прошли проводы актера Глеба Калюжного в армию

Звезда детективного экшена «Красный шелк», подростковой мелодрамы «14+» и комедийного сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный утром 27 мая ушел в армию. К сборному пункту на Угрешской улице в Москве 26-летний артист приехал в компании друзей на черном «Гелендвагене» и с сумкой в шевронах, подаренных ему российскими военными на съемках фильма «Малыш». О том, как прошли проводы звездного новобранца и в какие войска он намерен пойти служить, — в репортаже «Известий».
«Работа в проекте “Малыш” дала мне окончательный импульс».
Более кинематографичное появление у дверей сборного пункта военного комиссариата сложно представить. Калюжный приехал туда утром 27 мая в компании друзей на черном «гелике» под песню из сериала «Солдаты». Там его уже встречали взволнованные родные и многочисленные журналисты, чем остальные новобранцы, очевидно, были несколько удивлены.
— Опаздывала, начала нервничать! А он в боевом настроении, — говорила появившаяся всего за несколько минут до приезда актера его мама Наталья.
Такое внимание прессы было связано не только со звездным статусом призывника, но и с недавним скандалом. В марте 2025 года в отношении актера возбудили уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. После этого он сразу явился в Следственный комитет и дал объяснение. По словам его агента Григория Сухова, ситуация возникла из-за того, что повестки приходили по старому адресу регистрации, а закончилось все административным штрафом.
— Глеб — настоящий мужчина. Все у него будет хорошо. Мы разговаривали с ним вчера и сегодня — настрой боевой. Ребята после службы возвращаются с армейским стержнем, более железные и по воле, и по дисциплинарным понятиям — организованные и сильные духом. Думаю, то же самое с Глебом будет, — сказал Сухов журналистам.
Накануне семья устроила актеру теплые проводы. После он отметил скорое начало службы с друзьями.
— Когда он вернулся со съемок фильма «Малыш», я ему пообещала: «Глеб, мы тебе устроим проводы». И мы свое слово сдержали, — рассказала тетя актёра. — Это был сюрприз. Он смеялся и плакал! Он не ожидал, что нас столько соберется. Мы не говорили ему, что все приедут.
По словам родных и самого Глеба, именно после съемок в фильме «Малыш» он окончательно утвердился в решении отдать долг Родине. Сюжет рассказывает о рэпере из Донецка, который идет добровольцем в осажденный Мариуполь, чтобы спасти свою мать. Съемки проходили на новых территориях.
— Это мой первый военный фильм. Это было очень непросто, и на самом деле работа в проекте «Малыш», собственно, и дала мне окончательный импульс, — рассказал Глеб Калюжный журналистам. — Я и так хотел пройти службу и собирался, но все вышло так, как вышло. И я благодарен судьбе и Богу, что так происходит, и проекту «Малыш» за то, что так сложилось. Курс молодого бойца пройден. Жду, что обрету какие-то новые навыки и друзей.
— Он пообщался с ребятами, которые служили на СВО. Со многими стал близко дружить. И общение с ними очень повлияло на него. Он реально пришел другим человеком: повзрослел, возмужал, — подтвердила тетя звездного новобранца.
С бойцами актер поддерживает связь. На сумке, с которой он пришел в призывной пункт, на память остались подаренные ему военные шевроны.
Что будет с карьерой Глеба Калюжного.
Продолжение сериала «Вампиры средней полосы» решили снимать без Глеба, рассказал артист — по его словам, он отнесся к этому с пониманием. Интересно, что в течение того года, пока Калюжный — один из самых востребованных в России молодых актеров — будет служить в армии, с его участием выйдет еще несколько проектов. Осенью состоится премьера спортивной драмы «Первый на Олимпе» Артема Михалкова. Лента расскажет об олимпийском чемпионе Юре Тюкалове, который мальчишкой пережил блокаду Ленинграда. Следом запланирован релиз ромкома «Несвятая Валентина». В планах также выпуск музыкального альбома. Работа, по словам агента артиста, ждет его и после дембеля.
— Насколько нам известно, будет продолжение «Красного шелка» — «Черный шелк». Вчера мне позвонила продюсер с «Феникс Синема», уточнила по поводу возможного проекта «Несвятая Валентина 2». И мы планируем проект «За мечтой», а также «Любовь за поворотом». Это такой минимум, который в предпродакшене. Сейчас с учебой он вопрос закрыл. Глеб вернется из армии и продолжит ее, — рассказал Григорий Сухов.
На вопрос о том, будет ли ждать девушка, Сухов отшутился: «Тысячи», но Глеб Калюжный несколько раз произнес: «Одна точно будет». На территорию сборного пункта он зашел под напутствия близких: «С Богом!» и «Удачи, брат!». А лейтенант, встречающий по списку всех новобранцев, возможно, узнав в нем звезду, по-братски похлопал по плечу и поприветствовал: «Вижу — готов! Давай, забегай!».
Уже после того, как актер исчез из виду, его мама и бабушка дали волю эмоциям и расплакались. Где Глеб Калюжный будет проходить службу, пока неизвестно. Сам он надеется, что его определят в элитные войска.