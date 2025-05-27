Путин обсудит доступность адаптивных занятий на Совете по спорту

«Среди тем для обсуждения: повышение доступности занятий адаптивной физической культуры и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов боевых действий — участников СВО; изменения в законодательстве в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и новые возможности, которые создаются благодаря этим изменениям; качество протезно-ортопедической помощи, оказываемой людям с ограниченными возможностями здоровья; решение проблемы дефицита кадров в сфере адаптивного спорта и другие», — говорится в сообщении.