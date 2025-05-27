Путин обсудит доступность адаптивных занятий на Совете по спорту

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Доступность адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветеранов боевых действий, обсудят на Совете по спорту с участием президента России Владимира Путина в среду, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин в среду в режиме ВКС проведет Совет по спорту, посвященный вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
«Среди тем для обсуждения: повышение доступности занятий адаптивной физической культуры и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов боевых действий — участников СВО; изменения в законодательстве в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и новые возможности, которые создаются благодаря этим изменениям; качество протезно-ортопедической помощи, оказываемой людям с ограниченными возможностями здоровья; решение проблемы дефицита кадров в сфере адаптивного спорта и другие», — говорится в сообщении.