В парке «Сокольники» открыли центр восстановления и адаптации птиц

«Сегодня мы открываем орнитарий, как его называют, или Центр адаптации и сохранения птиц на территории парка “Сокольники” …Многие знакомы с основной территорией зоопарка. Но сегодня это целая экосистема по уходу за животными и их изучению, которая состоит из нескольких площадок. Кроме всем известного зоопарка, это зоосад в Великом Устюге, это и центр воспроизводства редких животных в Московской области. Центр адаптации птиц станет частью этой разветвленной экосистемы», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.