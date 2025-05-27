В парке «Сокольники» открыли центр восстановления и адаптации птиц

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Центр восстановления и адаптации птиц открыли во вторник в парке «Сокольники» в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Центр восстановления и адаптации птиц является новым подразделением Московского зоопарка. Это специализированная территория, ориентированная на оказание ветеринарной помощи, восстановление и адаптацию пострадавших хищных птиц: как дневных, так и ночных, а также птиц, входящих в Красную книгу РФ.
В рамках открытия прошли мастер-классы на открытом воздухе, экскурсионная программа по Центру, работа мастера амуниции соколиной охоты. Сказки и стихи про птиц прочитала детям олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова.
«Сегодня мы открываем орнитарий, как его называют, или Центр адаптации и сохранения птиц на территории парка “Сокольники” …Многие знакомы с основной территорией зоопарка. Но сегодня это целая экосистема по уходу за животными и их изучению, которая состоит из нескольких площадок. Кроме всем известного зоопарка, это зоосад в Великом Устюге, это и центр воспроизводства редких животных в Московской области. Центр адаптации птиц станет частью этой разветвленной экосистемы», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в Центре адаптации сейчас находится 32 особи. Всего площадка может вместить около 50 птиц. После оказания помощи силами сотрудников Центра предусмотрена последующая реинтродукция или, при ее невозможности, распределение животных по современным зоопаркам и питомникам.
«Здесь мы будем принимать птицу, попавшую в беду, хищную и краснокнижную. Все люди, кто смог спасти птицу и хотят ее к нам принести, могут обратиться в кассу в Центре адаптации, и наши орнитологи-ветеринары обязательно примут, заберут и будут лечить и реабилитировать птицу», — подчеркнула Акулова.