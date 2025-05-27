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Путин призвал воспитывать молодое поколение

Путин: России важно воспитывать молодое поколение, чтобы добиваться успехов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. России важно воспитывать молодое поколение, чтобы добиваться успехов по любому направлению, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы в этом году отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и известно, как противник наш тогда оценивал, что происходит на фронтах Великой Отечественной войны. И в конце войны, и после уже говорили, что советский союз выиграл войну прежде всего благодаря школе», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Глава государства отметил, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу победы Советского союза.

«Но это важно всегда. На самом деле для того, чтобы добиваться успехов по любому направлению, не только на поле боя, по любому направлению, а это чрезвычайно важно с учетом постоянно обостряющейся конкуренции», — подчеркнул Путин.