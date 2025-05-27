Путин призвал воспитывать молодое поколение

«Мы в этом году отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и известно, как противник наш тогда оценивал, что происходит на фронтах Великой Отечественной войны. И в конце войны, и после уже говорили, что советский союз выиграл войну прежде всего благодаря школе», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».