Путин рассказал, как его однажды назвали киборгом

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» вспомнил, как однажды его назвали «киборгом».
Так он прокомментировал рассказ о том, что сегодня жители России имеют возможность делать предложение руки и сердца через «Госуслуги». Глава государства выразил мнение, что это лучше осуществлять лично, «глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции».
«Было не так уж и давно, но как-то один достаточно близкий человек мне сказал, это не звучало как что-то такое хорошее. Он сказал: “Ну ты киборг”. Не очень приятно чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», — отметил Путин.
Глава государства также призвал создавать условия, чтобы люди могли общаться друг с другом и получать удовольствие от жизни во всех смыслах.