Один орган спас двоих: хирурги РКБ Татарстана провели уникальную операцию

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана провели уникальную операцию. Хирурги разделили донорскую печень и пересадили двум пациентам. Так, один орган спас жизни обоим.
В Татарстане подобная операция проводилась впервые. Первый пациент — женщина из Чистополя, болевшая циррозом печени, второй — женщина из Апастово, страдавшая циррозом в тяжелой форме. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.
Ранее такая трансплантация проводилась только в пяти российских клиниках: в Москве, Новосибирске, Иркутске и Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Напомним, в Казани врачи удалили мужчине огромную почку с камнями.