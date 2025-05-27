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Один орган спас двоих: хирурги РКБ Татарстана провели уникальную операцию

В Казани врачи пересадили донорскую печень двум людям сразу.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана провели уникальную операцию. Хирурги разделили донорскую печень и пересадили двум пациентам. Так, один орган спас жизни обоим.

В Татарстане подобная операция проводилась впервые. Первый пациент — женщина из Чистополя, болевшая циррозом печени, второй — женщина из Апастово, страдавшая циррозом в тяжелой форме. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Ранее такая трансплантация проводилась только в пяти российских клиниках: в Москве, Новосибирске, Иркутске и Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Напомним, в Казани врачи удалили мужчине огромную почку с камнями.