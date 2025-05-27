Глава семьи Крючковых из Ставрополя рассказал Путину, как сбылась его мечта

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Семья из Ставрополя, которая воспитывает 18 детей, рассказали президенту России Владимиру Путину, что смогли всю свою семью вывезти в отпуск благодаря конкурсу «Это у нас семейное».
По словам матери семейства Елены Крючковой, они воспитывают пятерых кровных и 13 «рождённых сердцем» детей.
«Я хочу сказать большое спасибо этому конкурсу (“Это у нас семейное” — ред.), этой платформе. Я всегда мечтал всю семью вывезти в отпуск, но так, чтобы на самолёте, никогда не получалось. Но здесь это получилось и моя мечта сбылась», — рассказал отец семейства Сергей Крючков.
По словам их дочери, семья отправилась в путешествие по полярному кругу.
«Мы впервые полетели на самолёте и заняли там аж три ряда. Поездили на поезде и там половина вагона была наша. Мы посетили города Апатиты, Мурманск, побывали в горах Хибины, посёлке Териберка и даже увидели северное сияние», — сказала Алена.
Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал» и многие другие. Главным проектом платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс управленцев «Лидеры России».