Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал идею о создании нового сервиса для госслужащих

Путин поддержал идею о сервисе для госслужащих, позволяющем оцифровать их работу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании сервиса для государственных служащих, позволяющего оцифровать их работу.

Вице-президент ПАО «Ростелеком» Дмитрий Огуряев на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможности» рассказал об идее создать для государственных служащих возможность цифровизировать внутренние процессы самостоятельно, без айти-разработки и бюрократии на базе «Платформы государственных сервисов» на «ГосТехе».

«Я думаю, так и надо сделать», — сказал в ответ Путин.

Огуряев также предложил создать на «Госуслугах» отдельный раздел под названием «Россия — страна возможностей», где были бы размещены полезные материалы, проекты АНО, чтобы россияне могли зарегистрироваться на участие в интересующих направлениях.