Путин поддержал идею о создании нового сервиса для госслужащих

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании сервиса для государственных служащих, позволяющего оцифровать их работу.
Вице-президент ПАО «Ростелеком» Дмитрий Огуряев на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможности» рассказал об идее создать для государственных служащих возможность цифровизировать внутренние процессы самостоятельно, без айти-разработки и бюрократии на базе «Платформы государственных сервисов» на «ГосТехе».
«Я думаю, так и надо сделать», — сказал в ответ Путин.
Огуряев также предложил создать на «Госуслугах» отдельный раздел под названием «Россия — страна возможностей», где были бы размещены полезные материалы, проекты АНО, чтобы россияне могли зарегистрироваться на участие в интересующих направлениях.