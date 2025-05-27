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Из-за грозы и ветра штормовое предупреждение объявили во всем Казахстане

Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 88% 766 мм рт. ст. +15°

В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, гроза и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Астанчан и жителей Акмолинской области предупредили о грозе и ветре.

Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Атырауской и Кызылординской областях.

Ветер — в ЗКО и Жамбылской области.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность — в Шымкенте и Алматинской области.

Гроза, туман и ветер — в Карагандинской области.

В области Абай — гроза, ветер, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность.

Ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Актюбинской и Павлодарской областях.

Туман и ветер — в СКО.

Гроза, ветер и заморозки — в ВКО.

В Жамбылской области гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения.

В Мангистау и Костанайской области — высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области — сильный дождь, град, гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.