Из-за грозы и ветра штормовое предупреждение объявили во всем Казахстане

В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, гроза и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Астанчан и жителей Акмолинской области предупредили о грозе и ветре.
Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Атырауской и Кызылординской областях.
Ветер — в ЗКО и Жамбылской области.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность — в Шымкенте и Алматинской области.
Гроза, туман и ветер — в Карагандинской области.
В области Абай — гроза, ветер, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность.
Ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Актюбинской и Павлодарской областях.
Туман и ветер — в СКО.
Гроза, ветер и заморозки — в ВКО.
В Жамбылской области гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения.
В Мангистау и Костанайской области — высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области — сильный дождь, град, гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.