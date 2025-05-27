Путин пообещал пожать руку блогеру, полностью потерявшему зрение

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал пожать руку участнику наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Ивану Ерохову, полностью потерявшему зрение, ранее тот рассказал, что давно хотел пожать президенту руку.
«Я к вам подойду, потом, когда мы закончим. Друг другу руки пожмем», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
В ходе заседания Ерохов рассказал президенту о своем пути блогера, о создании первого в РФ инклюзивного продюсерского центра полного цикла и в конце отметил, что «к сожалению, я вас не вижу, но я бы очень хотел пожать вашу руку». Президент согласился.
Как рассказали на платформе «Россия — страна возможностей», Иван Ерохов ранее работал горным инженером и имел разносторонние увлечения: играл в театре и тренировался в университетской футбольной сборной. Но в 25 лет парень полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания. Однако несмотря на инвалидность Ерохов начал вести свой блог «Жизнь в темноте», где сейчас размещены более 250 сюжетов и три мотивационные документальные картины, а за творчеством блогера следят 25 тысяч пользователей.
В своих видеопроектах он запечатлел, как незрячий молодой человек смог преодолеть все трудности и взобраться на западную вершину Эльбруса, прыгнуть с парашютом в Волгограде и погрузиться под воду на Байкале в экстремально холодных условиях.
Сегодня ассоциация «Жизнь в темноте», зарегистрированная Ероховым в 2021 году, включает уникальное информационное поле и креативные инклюзивные проекты.
Благодаря своим успехам в 2022 году молодой человек вошел в состав финалистов проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей», а в 2023 году стал экспертом конкурса. Иван организовал две благотворительные поездки на Донбасс.