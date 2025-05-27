Путин пообещал пожать руку блогеру, полностью потерявшему зрение

Как рассказали на платформе «Россия — страна возможностей», Иван Ерохов ранее работал горным инженером и имел разносторонние увлечения: играл в театре и тренировался в университетской футбольной сборной. Но в 25 лет парень полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания. Однако несмотря на инвалидность Ерохов начал вести свой блог «Жизнь в темноте», где сейчас размещены более 250 сюжетов и три мотивационные документальные картины, а за творчеством блогера следят 25 тысяч пользователей.