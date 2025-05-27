В Омске проекционные пешеходные переходы остались без обслуживания

Торги прошли на площадке Госзакупок в начале мая. Стартовая цена контракта на обслуживание проекционных пешеходных переходов на период с 1 июня по 30 ноября составляла 10 млн рублей. До торгов было допущено три участника. Они предложили цену в 8,7 млн, 8,5 млн и 4, 15 млн рублей. Последний участник с самой низкой ценой был признан победителем. Однако, когда дело дошло до подписания контракта, от своих обязательств он отказался, о чем на Госзакупках была сделана соответствующая пометка.