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В Омске проекционные пешеходные переходы остались без обслуживания

Компания, победившая в торгах, отказалась от подписания контракта.

Источник: Комсомольская правда

В Омске пройдет повторная процедура определения подрядчика, который будет обслуживать городские проекционные пешеходные переходы. Компания, ранее выигравшая соответствующий аукцион, отказалась от заключения контракта с БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Торги прошли на площадке Госзакупок в начале мая. Стартовая цена контракта на обслуживание проекционных пешеходных переходов на период с 1 июня по 30 ноября составляла 10 млн рублей. До торгов было допущено три участника. Они предложили цену в 8,7 млн, 8,5 млн и 4, 15 млн рублей. Последний участник с самой низкой ценой был признан победителем. Однако, когда дело дошло до подписания контракта, от своих обязательств он отказался, о чем на Госзакупках была сделана соответствующая пометка.

По правилам, Управление дорожного хозяйства и благоустройства теперь должно предложить контракт второму участнику. По его условиям, исполнитель будет обязан следить за работой проекционных пешеходных переходов круглосуточно и самостоятельно устранять неполадки.