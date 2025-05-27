Больше 15 тысяч школьников написали ЕГЭ по математике в Ростовской области

27 мая в Ростовской области выпускники 11 классов написали ЕГЭ по математике базового и профильного уровня. Всего экзамен сдавали 15,7 тысячи человек, сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
— Работал 121 пункт проведения экзаменов. ЕГЭ базового уровня выбрали 8281 человек, а профильную математику — 7506 ребят, — уточнил Игорь Гуськов.
Базовые испытания состояли из 21 задания, а в рамках профильного уровня было 19 заданий. Минимальные условия для получения аттестата — тройка по базовой математике или не менее 27 баллов по профильной.
30 мая 15,8 тысячи выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку, этот предмет также считается обязательным для получения аттестата. Выпускники выполнят 27 заданий и напишут сочинение.
Добавим, итоги ЕГЭ по математике станут известны не позднее 10 июня, по русскому языку — не позднее 13 июня.
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