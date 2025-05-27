Путин счел название платформы «Россия — страна возможностей» удачным

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает удачным название платформы «Россия — страна возможностей».
«Сейчас были очень хорошие слова сказаны, что “у нас все возможно”, а значит, и название самой платформы мы выбрали с вами удачно — “Россия — страна возможностей”, — сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО “Россия — страна возможностей”.
Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал» и многие другие. Главным проектом платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс управленцев «Лидеры России».