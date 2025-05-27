Путин оценил возможности сервиса «Госуслуги»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможности сервиса «Госуслуги», заявил, что в этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира.
«Направление чрезвычайно важное. И, более того, с гордостью можем отметить, что мы здесь на шаг впереди многих других стран мира, многих других наших конкурентов, здесь надо отдать должное тем направлениям деятельности, тем нашим коллегам в правительстве, которые этим занимаются», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».