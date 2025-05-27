Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин оценил возможности сервиса «Госуслуги»

Путин: Россия на шаг впереди многих стран в развитии сервиса «Госуслуги».

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможности сервиса «Госуслуги», заявил, что в этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира.

«Направление чрезвычайно важное. И, более того, с гордостью можем отметить, что мы здесь на шаг впереди многих других стран мира, многих других наших конкурентов, здесь надо отдать должное тем направлениям деятельности, тем нашим коллегам в правительстве, которые этим занимаются», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».