Путин оценил возможности сервиса «Госуслуги»

«Направление чрезвычайно важное. И, более того, с гордостью можем отметить, что мы здесь на шаг впереди многих других стран мира, многих других наших конкурентов, здесь надо отдать должное тем направлениям деятельности, тем нашим коллегам в правительстве, которые этим занимаются», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».