В Нижнем Новгороде благоустроят дворы на улицах Коминтерна и Бийская

Напомним, ранее по инициативе мэра были запланированы аналогичные работы на улице Ватутина в Автозаводском районе и в Ленинском районе. Также по обращениям жителей благоустроят разворотную площадку у остановки «Микрорайон Цветы» и пешеходную зону на улице Цветочной в Приокском районе.