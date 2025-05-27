В Нижнем Новгороде благоустроят дворы на улицах Коминтерна и Бийская

В Московском районе приведут в порядок дворовые территории возле домов №№ 22, 24, 26 на улице Коминтерна и на улице Бийской, 3. Соответствующее распоряжение дал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев после встречи с активной жительницей Анастасией Симоновой, возглавляющей ТОС «Спортивный». Нижегородка пришла к мэру на личный приём.
Во время общения, при котором также присутствовали первый замглавы администрации Денис Скалкин и руководитель Московского района Владимир Кропотин, обсуждались наболевшие вопросы микрорайона. Как пояснила Анастасия Симонова, местные жители жаловались на разрушенное асфальтовое покрытие и катастрофическую нехватку парковочных мест.
— В этих девятиэтажках проживает около трех тысяч человек, рядом расположен детский сад. Тротуары и проезды пришли в негодность, а из-за дефицита парковок машины занимают газоны и пешеходные зоны, вынуждая людей идти по проезжей части, — рассказала общественница.
Мэр поддержал предложение по расширению парковочной зоны: «Эта проблема характерна для многих районов, построенных в советское время, когда автомобилей было значительно меньше. Упорядочивание парковок также поможет сохранить целостность газонов».
Юрий Шалабаев поручил организовать комплексный ремонт дворов, подчеркнув, что работы должны быть выполнены качественно и в полном объёме.
— Все внутренние дороги между домами будут приведены в порядок. Планируем завершить работы осенью, если не будет серьёзных препятствий по погоде, — заявил градоначальник, пообещав личный контроль со стороны главы района.
Анастасия Симонова призналась, что осталась довольна результатом встречи.
— Теперь есть чем порадовать соседей. Благодарю Юрия Владимировича за оперативное решение нашего вопроса, — сказала она.
Жительница дома на Коминтерна, многодетная мать Татьяна Кузьмина, в свою очередь отметила, что из-за ям и хаотичной парковки во дворе сложно проехать даже спецтранспорту.
— Ремонт сделает двор безопаснее для детей и удобнее для всех, — заключила она.
Напомним, ранее по инициативе мэра были запланированы аналогичные работы на улице Ватутина в Автозаводском районе и в Ленинском районе. Также по обращениям жителей благоустроят разворотную площадку у остановки «Микрорайон Цветы» и пешеходную зону на улице Цветочной в Приокском районе.